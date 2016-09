Sigue Soles con los "escouteos"

MEXICALI, Baja California(GH)

Bajo las instrucciones del nuevo entrenador, Alejandro Martínez Plascencia, Soles de Mexicali tuvo su primer entrenamiento oficial de cara a la temporada 2016-2017 de la Liga de Baloncesto Profesional.



Además de la presencia del estratega español, estuvieron sus auxiliares, su compatriota Samuel de Paz Yanes y el cachanilla Luis “Max” Velarde, fueron dos horas de entrenamiento en la sesión vespertina, donde reportaron algunos de los jugadores ya firmados por el equipo, como Joseph Soto, Carlos Pérez y José Estrada.



El resto de los elementos que reportaron al entrenamiento fueron invitados, inclusive se contó con la participación de Othon Gastelum, jugador que perteneció hace algunos años a la plantilla profesional y en los últimos años ha participado en el baloncesto local.



Hoy estarán uniéndose a las filas del club Andrey Haro, Omar Richards y Pedro “Pery” Meza.



La practica dio inicio en punto de las 12:00, donde se llevó a cabo un entrenamiento físico durante una hora, supervisado por Samuel de Paz y Luis Velarde, posteriormente, se entrenó con la pelota por sesiones de 15 minutos, intercaladas con sesiones de trabajo físico.



Por último se realizaron prácticas de encestes y estiramientos para una óptima recuperación muscular, pues los trabajos continuaron por la noche.



Y es que en la semana en curso, Soles tendrá doble sesión de entrenamiento en el Auditorio del Estado, el vespertino de 12:00 a 14:30 y el nocturno de 20:00 a 22:00.



Aun no se ven esbozos en el tema táctico de lo que presentará el equipo cachanilla en la duela, ya que aun no se define el roster oficial, pero el sistema de juego de Soles tomará forma con las incorporaciones de lo demás jugadores en el transcurso de la semana.



“Eso nos dará la posibilidad de empezar a ver el tema táctico y colectivo, hemos empezado con el trabajo físico y continuaremos en la segunda parte del entrenamiento co el trabajo de cancha”, expresó el originario de las Islas Canarias.