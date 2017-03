Tenis de mesa sigue creciendo

(GH)

Baja California calificó 4 equipos a la Olimpiada Nacional, además obtuvo medalla de plata tanto en femenil como en varonil dentro del Regional de Tenis de Mesa y Macro región.



La actividad se llevó a cabo este viernes en el gimnasio de usos múltiples del Centro de Alto Rendimiento (CAR) Tijuana, obteniendo los anfitriones su calificación de manera en las categorías sub 15 y sub 18 a la Olimpiada Nacional 2017 programada en el mes de mayo en la Ciudad de México.



Al concluir el día, en la categoría sub 13, que fue la única que se jugó en individuales, se conquistó la medalla de plata de igual manera en femenil como varonil, se les premia ya que para ellos no hay etapa nacional.



La categoría sub 18 varonil estaba conformada por: Pablo Gastélum, Brayan León, Rodrigo Lameiro, Edson Valerio. Femenil: Jessica Cuéllar, Dana Carolina Méndez, Andrea Vega y Mariana Cázares.



La cuarteta femenil sub 15: Diana Villezca, Aldana Valdivieso, Patricia Sáenz, y Alondra Munguía. Varonil: Víctor Cadena, Emilio Cortez, Miguel y Carlos Alcántar.