Toros gana final sonorense

MEXICALI, Baja California(GH)

La primera edición de la Copa Independencia tuvo como curiosidad que en la categoría 2006-2007 se dio una final sonorense, en la que Toros de Nogales venció 35-23 a Berrendos de Caborca.



El duelo fue en la cancha #3 de la Ciudad Deportiva, donde ante familiares que vinieron a apoyar a los jugadores, los originarios de Nogales, Sonora, lograron destrabar un partido después del tercer bloque para inclinar la balanza a su favor.



El partido estuvo parejo en el primer bloque, ambos equipos intentaron imponerse con superioridad desde un principio, sólo hubo un punto de diferencia, 05-04 a favor Toros de Nogales.



Para el segundo bloque, el partido no varió de tintes, los equipos sonorenses se batieron en la disputa del cetro de campeón, empataron 11-11.



El tercer segmento no dejó entrever un claro ganador, pues el intercambio de puntos en la cancha de la Ciudad Deportiva, dejó con un punto de ventaja a Toros.



El equipo originario de Nogales, abrió la senda del triunfo en el último bloque, quienes tuvieron con 17 puntos, su actuación más fructífera en cuanto a ofensiva en el torneo y las trajo como resultado final, el título de campeones.



Los mejores anotadores fueron Diego Ortega con once puntos y Diego Galeano con ocho puntos.