Mexicali logra la hazaña

MEXICALI, Baja California(GH)

El cometido estuvo siempre visualizado, sin embargo la contundencia con el que se logró terminó por sorprender a propios y extraños, luego de que el representativo de Acurride se adjudicará el campeonato regional de la Liga de Maquiladoras.



Con cinco victorias en forma consecutiva, el cuadro cachanilla se consumó como el mejor equipo del 2016, tras haberse llevado la gloria en el campeonato que se celebró en la ciudad de Tijuana.



En lo que fue la gran final, Acurride se midió al representativo de Tijuana Florido, al que vencieron con pizarra de 2-1, con heroica remontada incluida.



Al medio tiempo los mexicalenses perdían 1-0 y para la segunda mitad, el deseo de levantar el título se hizo presente, cuando Mario Vizcarra anotó el 1-1, mientras que David Ortiz, “Jugador Más Valioso” del torneo anotó el 2-1.



Con el silbatazo final, la celebración no se hizo esperar, no era para menos, el conjunto maquilador volvió a darle a la capital bajacaliforniana un importante trofeo que hace tiempo no se ganaba.



EL INICIO DE LA HISTORIA



Con el pie derecho fue como, Acurride Mexicali inició la competencia, ya que con autoridad se impuso 3-1 a Nogales, para a partir de entonces contagiarse de ánimos para afrontar el resto de juegos.



El siguiente rival fue Index Tijuana, al que vencieron 2-1, en un partido de ida y vuelta, mientras que a Tijuana Florido lo encontraron en la primera ronda y derrotaron con idéntico marcador al de la final.



Para la etapa de semifinales, se volvieron a ver las caras con Index Tijuana y en esta ocasión, el juego fue más desnivelado, ya que un lapidario 3-0 se escribió en la cédula del árbitro.