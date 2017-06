La meta se cumplió

MEXICALI, Baja California(GH)

Ernesto Carrasco, manejador de la Liga Felix Arce externó su sentir de este regional, puntualizando que el objetivo primordial se cumplió al lograr el pase al nacional de la especialidad.



“Se logró lo que estábamos buscando, el pase al nacional y eso era lo principal, el juego de semifinal fue de bastante desgaste y de tensión pero por suerte se logró el triunfo y el objetivo”, señaló.



Comentó sobre el mal resultado de su equipo en la final, algo que no esperaban que sucediera pero recalcó que el torneo demando mucho exigencia física y mental.



“Los niños estaban cansados, estaban agotados mentalmente por todos los duelos que enfrentaron y se entiende, son niños que dan todo dentro del diamante y la presión que tenían es difícil de controlar”, explicó.



En todas las categorías es importante la comunicación que se tiene con los deportistas pero aún más en edades pequeñas como en este caso, es por eso que Carrasco nos compartió un poco de ese aspecto.



“Nosotros tratamos de exigir el carácter pero los vimos muy agotados mentalmente y creo que en este juego no tuvimos las palabras adecuadas para llegarles y que dieran el ultimo estirón pero el objetivo se había logrado y es lo importante”, enfatizó.



RECOGIENDO LOS FRUTOS



Jesús Aros, miembro del cuerpo técnico de los ahora representantes de Mexicali en el nacional nos expresó su sentir de este regional.



“Nosotros hace 8 meses empezamos este trabajo y dijimos que nuestro objetivo era clasificar primeramente al nacional y se cumplió, los pequeños sabían que habían hecho el trabajo e inconcientemente se relajan”, expresó.



El clima de Mexicali fue un factor importante en el transcurso del tor-neo lo cual dificultó un poco el accionar de los equipos participantes pero para Aros, no fue excusa y sacaron el orgullo.



“Todos los juegos fueron muy difíciles, las circunstancias fueron aun mas complicados pero todos vivimos lo mismo y ellos sacaron la garra y demostraron el béisbol que saben jugar, sacaron la casta”, declaró.



Por último, el coach externó su agradecimiento a toda la afición de Mexicali que fue a apoyar a sus equipos en todos los juegos del torneo este fin de semana.



“Muy encantado con toda la gente que asistió a los partidos, la verdad estoy muy agradecido con la afición y creo que no defraudamos con el béisbol que se vio en el campo”, comentó.