Nacidos para grandes retos

MEXICALI, Baja California(GH)

No es una competencia para cualquier atleta, nada en la competencia de aguas abiertas, requiere además de la rapidez y potencia física, una fortaleza mental para soportar tan dura prueba.



Arturo Perez Vertti, Linda Pelayo y Martha Sandoval intentarán poner a partir de este 22 de junio, en alto el nombre no solo de Baja California, sino el del México cuando participen en el Campeonato Centroamericano de Aguas Abiertas en Trinidad y Tobago.



Con intensas jornadas de entrenamiento, los tres talentos ajustan detalles en las instalaciones de ciudad deportiva bajo el mando del entrenador en jefe de la natación estatal, Paulo Salas.



“Los tres han ido evolucionando, lo que hay que hacer es trabajar el día y hacerles ver la capacidad que ellos tienen y hacerles entender que aún tienen mucho más que dar para seguir logrando éxitos”, señala Paulo Salas.



EL LÍDER DEL GRUPO



Unos Juegos Olímpicos en Londres 2012, Panamericanos en Guadalajara 2011 y Toronto 2015 y Centroamericanos en Mayagüez 2010 y Veracruz 2014 forman parte del inventario de competencias a las que ha asistido Arturo Pérez Vertti.



Está próximo a participar asimismo en el Campeonato Mundial de Budapest 2017, dentro de la prueba de los diez kilómetros de aguas abiertas.



Está consciente que encabeza en todos los sentidos al selecto grupo bajacaliforniano y que desde hace algunos años, es uno de los principales referentes en la natación estatal.

“Ya no es tanto nervio el que uno siento, pero sí esa adrenalina, emoción, a mí degusta mucho lo que es la competencia y más cuando son así de importantes”.



“Estoy consciente de que implica una responsabilidad ser uno de los nadadores de mayor experiencia, mis competencias han inspirado a muchos compañeros, me gusta motivar y ayudar a los que pueda del equipo”, comparte.



POR LA CONSAGRACIÓN

Hace aproximadamente cuatro años, decidió cambiar de prueba, la piscina dejó simplemente de significar un reto atractivo para ella y decidió incursionar en una prueba a la que pocas se animan, las aguas abiertas.

Esto es entendible, ya que, Martha Sandoval no es ninguna improvisada de la natación, con más de diez años dedicándose a este deporte y con un Mundial en su currículo (Singapur 2014), Martha buscará consagrarse este año en la prueba de 10 kilómetros.



Sandoval es una nadadora de basta experiencia nacional e internacional, que busca alcanzar su máxima meta hasta ahora, la cual no solo es alcanzar medalla en Trinidad y Tobago, sino como ha venido sucediendo siempre, superarse a sí misma una vez más.



UN FUTURO PROMETEDOR



Es la más pequeña de la tercia, pero aún así, Linda Pelayo puede presumir ya logros que cualquier atleta de alto rendimiento envidiaría, se encuentra a unos días de lo que será la competencia más importante de su trayectoria deportiva y esto solo le provoca ilusión.



Su experiencia hasta ahora se basa solo en el ámbito nacional, en donde con esfuerzo y dedicación se ha ido superando constantemente.



Pues, de ganar medallas de bronce en Olimpiadas Nacionales, llegaron las preseas plateadas y finalmente en los selectivos juveniles, dio el “do de pecho” al ser la mejor clasificada, este logro lo intentará hacer valer en los cinco kilómetros del Centroamericano de Aguas Abiertas.



“Es muy diferente la preparación que estoy teniendo a la que había tenido anteriormente, hemos trabajo sobre todo en la resistencia,”.

“Me siento muy orgullosa de esto, porque mis esfuerzos han rendido frutos, este deportes es ya para mí un estilo de vida”, asegura Linda Pelayo.