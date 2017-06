Con sabor agridulce

(GH)

El objetivo primordial se cumplió.se clasificó a la eliminatoria nacional de béisbol de Pequeñas Ligas a disputarse en Sabinas, Coahuila peroAmbas novenas consumaron su participación en el nacional a temprana hora al salir victoriosos de sus respectivas rondas de semifinales ya que el formato de esta competición otorgo dos boletos a esa instancia.El fin de su participación en el regional no fue el mejor, cayeron por la vía del nocaut ante su similar de la Liga de La Bellota de Nogales, Sonora por pizarra de 11-0.Muy temprano en el juego, los sonorenses impusieron su poderío y se fueron al frente 2-0 en la parte alta del primer episodio.Hicieron una más la segunda entrada pero lo que catapultó a los cachanillas fue el rally de siete anotaciones en la tercera incluyendo el cuadrangular de Iván Romero para prácticamente sentenciar el cotejo.Gran labor la que tuvo el inicialista de los visitantes, Julio Ramos solo permitió tres imparables, ponchó a cuatro pequeñines y no permitió carreras.Poco productivo se miró el bateo de los locales.El graderío se vio sumamente sorprendido con el resultado pero se no decayeron en el ánimo y en todo momento ya que la alegría fue más al saberse con un lugar en Sabinas, Coahuila donde representarán a la capital bajacaliforniana.