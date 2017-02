Clean BC va por el bicampeonato

MEXICALI, Baja California(GH)

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla, dicta el viejo y conocido refrán. Hoy el equipo Clean BC saltará a la duela de la Benemérita Escuela Normal Urbana Federal Fronteriza en busca de su bicampeonato en la Liga Primus.



Luego de esperar más tiempo del pactado por ajustes en la logística del torneo, el actual campeón intentará escribir una nueva hazaña en su novel historia cuando se mida a Mexicali One en punto de las 21:00 horas.



Tal y como sucedió hace un torneo, Clean BC se perfila a enfrentar un compromiso altamente competitivo, debido a la calidad en ambos planteles y para esta final se espera todo resulte igual.



Clean BC llega al partido más importante del certamen luego de eliminar en la primera ronda de playoffs a Meza´s Team, para luego rendir cuentas de Powerment y en semifinales dejar en el camino a Nikers.



En cambio Mexicali One eliminó primero a Monsters, después pasó por encima de Cuervos y en la antesala de la final selló su boleto al juego por el campeonato, tras dejar atrás al sorpresivo Puerto Peñasco.



Cabe señalar que con este partido, se estará dando una pausa a los torneos de categoría intermedia para pasar a la Primera Fuerza a partir del día martes.