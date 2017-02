Noche de palizas en Liga Universitaria

MEXICALI, Baja California(GH)

Un solo equipo existió en la cancha y manejó a su antojo los ritmos del partido para terminarse imponiendo con abultado marcador a su rival. Esa fue la historia que se vivió no solo en uno, sino en cuatro partidos de la Liga Universitaria de baloncesto.



En lo que fue la jornada del jueves, Hornys, Sushillo-Fisiodent y Faisanes vencieron por paliza a sus respetivos oponentes en la rama varonil, mientras que Chureas hizo buenos los pronósticos y le pasó por encima al CREA en la rama femenil.



Rodolfo Zatarain y Jorge Cárdenas se combinaron para anotar 26 puntos entre ambos y Hornys superó 54-34 a Alphabiotics Valenzuela en la Unidad Deportiva Rubén Castro Bojorquez.



De esta forma, Hornys vuelve a demostrar porque es considerado como uno de los rivales de peligro de esta competencia.



Sushillo, equipo que para muchos es uno de los candidatos al título en la Categoría Intermedia, no se tentó el corazón y con marcador de 41-27 se impuso a los K1X que encontraron a su mejor hombre en el ex Slamers, Damián Sánchez.



Mientras que por los ganadores, los “Clean BC”, Ever Montoya y Luis “Güerito” Rivera fueron quienes brillaron diez y nueve puntos, respectivamente.



En tanto que los Faisanes, uno de los equipos nuevos de esta edición, hizo gala de su poder ofensivo y refugiándose en Álvaro Santana y Alan Arizmendiz, derrotó 51-25 al Valle Imperial.



Finalmente, Chureas, el gran favorito al campeonato, tuvo una noche de campo al ganar su partido 42-18 sobre el Centro Recreativo Municipal, encontrando en Iveth Murillo a su mejor jugadora con 14 unidades personales.