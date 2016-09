Directo en el orgullo

MEXICALI, Baja California(GH)

Zorros de Cetys Mexicali dejó un invicto de dos años en la categoría Juvenil “A” de la Organización Estudiantil de Futbol Americano de Baja California al caer 21-12 en contra de Zorros del Cetys Tijuana, en lo que también fue la primera edición del encuentro “Zorros contra Zorros”.



Fue una noche de varias historias envueltas en una sola, ya que además de perder el invicto y ser el primer enfrentamiento bajó el nombre de Zorros de ambas instituciones en la Liga OEFA en la categoría de jóvenes de 15 y 16 años, estuvo en disputa el liderato de la competencia, con los dos equipos que una jornada antes ganaron en su debut en calidad de visitantes.



El encuentro no comenzó de la mejor manera para los cachanillas, ya que en el primer cuarto, Ramiro Thomas eludió a un rival antes de entrar “tierra prometida” y hacer el 6-0, mientras que la conversión estuvo a cargo de Iram Lara, para el 7-0.



Después, vino la segunda anotación de Zorros Tijuana, Emiliano Rodríguez acarreó el ovoide por un trayecto de 13 yardas para el 13-0 y la conversión vino por la misma dosis, Iram Lara con una patada, 14-0.



Durante el segundo y tercer cuarto, no se movió el marcador, pero ambos equipos se batieron en el terreno de juego, los cachanillas por tratar de abrir la cuenta y el equipo de Tijuana por incrementar la cuota y el mariscal de campo de Zorros Mexicali, Kristos Colossio salió con una lesión en la muñeca izquierda.



Fue en el cuarto periodo cuando el corredor de Zorros Mexicali, Daniel Torres, protegió el ovoide en una corrida de más de 50 yardas por el centro, para hacer el 15-06, después no fue valida la conversión.



Fue por el centro de la defensiva y a tres yardas de la zona de anotación, la forma en la que la misma combinación de Emiliano Rodríguez e Iram Lara con la patada, puso cifras definitivas al invicto de los cachanillas.