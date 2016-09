Una familia llamada "Tyson´s Team"

MEXICALI, Baja California(GH)

Han sido años de sacrificios y recompensas, de tristezas y alegrías, de tropiezos y metas cumplidas, han sido ocho años de pasajes inolvidables que hoy en este aniversario son gratos recuerdos.



El equipo de “Tyson´s Team” está de fiesta y es que el pasado 16 de septiembre el escuadrón que comanda Rubén “Tyson” Santoyo festejó su octavo aniversario de existencia.



Durante todo este tiempo han sido varios logros deportivos como extra deportivos los que el conjunto de atletas ha logrado, desde ganar competencias de talla nacional e internacional, hasta mejorar problemas de salud o darle rumbo a la vida de decenas de personas, así lo hace ver el propio Rubén Santoyo.



“Han sido años de ayudar con un grano de arena a las personas para que logren sus metas, tanto en el aspecto deportivo, como en la mejora de salud, ver los resultados en ellos, es algo que no tiene precio”, afirma Santoyo.



Sin embargo no todo ha sido “miel sobre hojuelas” y es que los tropiezos que se han suscitado al paso del tiempo han resultado tanto dolorosos como valiosos, ya que es lo que ha forjado el carácter y los ha hecho crecer.



“Así como hemos tenido grandes hazañas, grandes logros, también hemos tenido tropiezos muy dolorosos, pero son experiencia pura, hemos sabido canalizar lo positivo de esos tropiezos para seguir creciendo como equipo”, señala.



TRASCENDIENDO FRONTERAS





Los logros deportivos que “Tyson´s Team” ha alcanzado hasta ahora no conocen límites, el mismo Rubén Santoyo ha ostentado título nacionales e internacionales en torneos de vencidas, hazañas que han sabido emular sus discípulos.



De igual manera, en eventos de fisicocontructivismo de la localidad, los miembros de Tyson´s Gym han sido fieles participantes y dignos competidores, ganando incluso campeonatos en las diferentes categorías.



Sin embargo, un logro que se maneja aparte es sin duda el campeonato mundial conseguido por Diana López, esposa precisamente de Rubén Santoyo, quien hace unos años logro poner no solo a Mexicali, sino al país entero en lo más alto del mundo.



UN SEGUNDO HOGAR





“El gimnasio es nuestro hogar, aquí se han criado mis hijos, mi señora y yo coincidimos más tiempo aquí que en nuestra propia casa, aquí comemos, aquí entrenamos, aquí mis hijos hacen tareas y ya empiezan a entrenar también, esta es mi casa”, comparte con orgullo el fundador de “Tyson´s Team”.



Y es que como buen hogar, Rubén Santoyo y sus pupilos han sabido formar una peculiar familia en este mundo de las pesas, la cuál por palabras de su creador espera que perdure por muchos años más.



“A pesar de lo difícil de la situación, de tanto negocio dedicado a esta disciplina o de una importante abstinencia al ejercicio, mucha gente sigue confiando en nosotros y lo menos que podemos hacer es entregarnos al máximo”, concluye.