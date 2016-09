Vuelve Estrada a su "casa"

MEXICALI, Baja California(GH)

José Estrada se reportó a la cancha del Auditorio del Estado para iniciar los entrenamientos con Soles de Mexicali, a su llegada estrada sostuvo conversaciones con el cuerpo técnico encabezado por Alejandro Martínez Plasencia.



Estrada llegó a la ciudad tras realizar una gira por China con los Náuticos de Mazatlán en donde los porteños regresaron con buenos resultados del oriente.



El sinaloense comentó que llegó antes para empezar a soltar en la cancha, e iniciar su preparación física, “tengo algunos días que llegué y he realizado trabajo en la cancha y trabajo de gimnasio, debo estar listo para esta oportunidad que se me da y demostrarle a la afición Cachanilla que estamos para pelear por un campeonato”.



Estrada comentó que el siempre quiso estar en Mexicali pero las situaciones contractuales lo llevaron a Veracruz. “Ahora mismo vivo aquí, esta es mi casa y me siento muy feliz de juagar para Soles”.



José destacó la importancia de estar en la cancha entrenando, “esta será una temporada muy dura y físicamente muy exigente, ya conocí al nuevo trainer, ahora hay que adaptarnos a su forma de trabajo y tratar de sacar el máximo provecho de el”.



Finalmente Estrada manda un mensaje a los Cachanillas,¨ este será un equipo peleador y deben estar seguros que brindaremos lo mejor que tenemos para que la afición se divierta y pase grandes momentos con nosotros¨