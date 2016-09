Tecatense arrasa en Trophy Truck

ROSARITO, Baja California(GH)

Juan Carlos López obtuvo el triunfo en la Clase Trophy Truck con 2:57:32, en Score Rosarito Beach Desert Challenge, el segundo lugar se lo llevó Billy Wilson 2:59:17 y Carlos “Apdaly” López 3:10:58 tercer lugar.



Una carrera bastante reñida entre Juan Carlos López y Carlos “Apdaly” López, padre e hijo, donde el final de decisión del primer lugar entre ellos dos, fue al finalizar la llegada de la meta, la tierra removida por las anteriores competiciones hicieron que el automóvil de “Apdaly” se derrapara un poco y para no perder la velocidad, no disminuyó como se tiene estipulado en las carreras, por lo que fue penalizado en su tiempo de llegada.



Una carrera llena de emoción de nuevo con una salida espectacular de parte de los pilotos, imponiendo la majestuosidad de sus automóviles; en esta ocasión la complicación que tuvieron los corredores fue que el camino estaba demasiado arenoso, la tierra estaba tan removida por los dos días seguidos de competencias, que al piloto Jordan Brenthel le ocasionó una ponchadura de llanta, cuando finalizó su primera vuelta, fue auxiliado y pudo continuar.



Juan Carlos López comentó que el primer lugar era parte del plan “familiar”: “Está muy bien, es lo que esperamos, el deseo se cumplió, quedó en familia, me siento contento, me divierto, en la Baja Mil nos vamos a juntar mi hijo y yo para correr el Trophy número uno”, reveló.



Mientras tanto, Carlos “Apdaly” López, quien busca la cima del serial Score, se dio por bien servido con su cierre.



“Estoy contento de estar aquí en la meta, ya no tuve ponchadura de llanta”.



TRIUNFA HANNA



En Trophy Truck Spec, el ganador fue el ensenadense, Elias Hanna, con 3:09:01, el segundo lugar Gonzalo Pirrón, con 3:19:02 y el tercer lugar, Chad Broughton, con 3:28:42.