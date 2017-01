Todo se definirá en el séptimo

MEXICALI, Baja California(GH)

O’Koyea Dickson tuvo su mejor juego en la campaña y fue pieza clave para que los Naranjeros de Hermosillo le pegaran 7-2 a los Águilas de Mexicali para forzar el séptimo y definitivo juego de la serie.Dickson lució con el madero y con par de cuadrangulares, además de un sencillo, impulsó cuatro de las anotaciones de los sonoreses para convertirse en la figura de la noche en la cuestión ofensiva.Desde la primera el estadounidese mostró poder al pegar un tremendo estacazo solitario que los puso arriba 1-0, pero en la baja de la segunda Xorge Carrillo timbró con la del empate con batazo de Missael Germán.En la tercera ambos equipos volvieron a la carga con una carrera cada uno, pero fue en la quinta cuando empezó el despegue de Naranjeros con el segundo cuadrangular de la noche, ahora con hombre en base para tomar ventaja de 4-2.El último clavo en el ataúd a favor de la tropa de Lorenzo Bundy fue puesto en la sexta cuando sencillo de Jason Burgeois mandó a la registradora a Sergio Burruel y Jorge Flores para poner cifras definitivas de 6-2.Después de un gran relevo en el que trabajó tres entradas y dos tercios de solo par de hits, José Samayoa (1-0) se quedó con el éxito ante un Héctor Velázquez (3-1) quien no salió en su mejor versión y ´laboró cuatro episodios y dos tercios.El cerrado Rafael Martín tuvo que venir a retirar un out en el fondo de la octava y la novena completa, pero debido a que sus compañeros timbraron una más en el último rollo, no aspiró al salvamento.