De dónde y hacía dónde

MEXICALI, Baja California(GH)

Es un continente totalmente diferente, un país lejano y una ciudad poco conocida a nivel internacional, el lugar al que arribó hace unos días Alejandro Martínez Plasencia, nuevo entrenador del Club Soles de Mexicali.



A pocos días de su llegada a tierras cachanillas, Alejandro Martínez platicó con PERIÓDICO LA CRÓNICA sobre lo que significa para él afrontar este reto, su filosofía de juego y sus planes a futuro lejano.



SUS CREDENCIALES





Alejandro Martínez Plasencia es un entrenador que asume con este reto, su primer experiencia fue de su país, sin embargo, entre sus referencias se puede observar que ha dirigido a selectivos españoles con límite de edad.



En cuanto su labor en clubes, sus mejores momentos los vivió en el equipo de su ciudad natal, Isalas Canarias, con el que consiguió el ascenso al máximo circuito y posteriormente se metió hasta la etapa de semifinales.



EL CONOCIMIENTO SOBRE SOLES





La gran incógnita a la llegada de otro entrenador español, era el saber que tanto conocía no solo la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, sino que conocía en sí del club Soles de Mexicali.



Ante esto, Alejandro Martínez es tajante y afirma conocer bien al equipo a pesar de estar a una distancia lejana, dijo también tener una idea de lo que es el baloncesto mexicano, todo esto gracias a su amigo Iván Déniz, ex entrenador del escuadrón mexicalense.



“Gracias a Iván, con quien siempre he estado en constante comunicación, he podido conocer esta liga, sé que tiene un nivel competitivo, él me ha hablado de ciertos jugadores, a otros yo los he seguido”, expresa Martínez.



Sobre el plantel que pretende formar de cara a la temporada 2016-2017, el nacido en Islas Canarias, se dice consciente de estar a expensas de las negociaciones de la directiva, aunque también dice que ya ha presentado algunas solicitudes.



“La configuración de la plantilla es un trabajo en equipo entre la directiva y yo, los tres hablamos y vemos las opciones, al final analizamos los parámetros deportivos y que obviamente se ajusten al

presupuesto”, expresa.



“Para la contratación de jugadores tenemos plan A, plan B y Plan C y el B y el C no son peores que el Plan A, simplemente son diferentes”, extiende.



SIN MIEDO A LA “SOMBRA”





Alejandro Martínez Plasencia, más allá de tener el reto de hacer jugar un basquetbol atractivo a los Soles de Mexicali, tendrá la dura misión de hacer que se extrañe lo menos posible a su antecesor, Iván Déniz.



“En corto tiempo será imposible olvidar a Iván (Déniz), yo creo que conforme vaya pasando el tiempo no seré yo quien tenga que hablar, serán mis resultados, mi trabajo mismo”, sentencia.



De igual manera, el estratega hace énfasis en que es un entrenador diferente y que no le gustaría que las comparaciones se dieran, ya que presenta dos propuestas totalmente distintas.



“Yo tengo mi manera de trabajar, Iván (Déniz) tiene la suya, la suya no es mejor, la mía no es mejor, son simplemente diferentes”, afirma.



“Yo firmé por un año solamente y no es porque esté pensando en regresarme rápido a Europa, es simplemente porque al final de la temporada se evaluará el trabajo y espero que digan que mi trabajo fue el indicado y que me renueven”, añade.



LO QUE OFRECE A LA AFICIÓN





Las formas para el entrenador ibérico cuenta y mucho, Alejandro Martínez está consciente de que los primeros partidos serán complicados, no obstante deja en claro su filosofía y lo que ofrecerá en la duela.



“Es una cancha chica, quiero un equipo que defienda mucho y que ataque mucho, yo me considero un entrenador más ofensivo que defensivo, sin embargo uno no lo puede decir ahorita, me gustan los equipos equilibrados”, señala.



Mientras que en los aspectos mentales, Martínez Plasencia es enfático y dice tajantemente: “Quiero jugadores solidarios,jugadores que se pasen la pelota, no soporto el egoísmo, no soporto a un jugador que acabándose el partido lo primero que hace es ver sus estadísticas, lo primero que yo miró son las asistencias y los rebotes ofensivos del otro equipo, la tercera son los balones perdidos y a partir de ahí partimos”.



Finalmente, Alejandro Martínez manda un mensaje a la “Batucada” y al resto de la afición cachanilla, asegurando que todos los aplausos y apoyos que lleguen serán porque realmente se lo van a ganar.