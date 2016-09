CIDEA presume poder defensivo

MEXICALI, Baja California(GH)

Los jóvenes del colegio CIDEA no tuvieron complicaciones en su debut y doblegaron 23-10 a Montessori en actividad de la categoría 2004-2005 de la Copa Independencia 2016.



En un partido que cierto, no fue característico por la cantidad de puntos anotador, pero los que vistieron de rojo, lograron sacar ventaja desde los el primer cuarto y con eso bastó para manejar el encuentro al ritmo que quisieron.



Ventaja de cuatro puntos en el primer parcial 6-2, tres encestes conseguidos por Cidea ante uno del Colegio Montessori.



En el segundo bloque Cidea incrementó su ventaja con seis puntos más, ante una ofensiva de Montessori que llegó a cinco unidades, pero lo relevante de este bloque fue ver el acomodo de Cidea en su zona, esperando el momento de recuperar el esférico y convertir.



El tercer cuarto fue el que fijó el rumbo del encuentro, 12-5 comenzó el parcial y la actuación de Fernando Vázquez permitió aumentar la ventaja en once unidades, ante un rival que logró hacer cinco puntos, con ello, el resultado para el último cuarto se puso 23-10.



En tramo final, no se hicieron daño, se mantuvo 0-0 en el corte parcial de unidades, pero el desenlace de la historia ya estaba decidido desde el segundo cuarto; el mejor anotador del partido fue Fernando Vázquez con 15 puntos y por parte de Cidea fue Pablo Davila con 10 puntos.