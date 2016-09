De la Hoya más que listo

MEXICALI, Baja California(GH)

Hoy no será un día normal para Diego De la Hoya, esta noche el púgil mexicalense estará haciendo historia no solo para el boxeo cachanilla, sino que estará viviendo además un importante capítulo en su novel carrera como boxeador de paga.



Y es que el también apodado “Golden Kid”, estará abriendo lo que es la transmisión “pago por evento” de la velada que protagonizará el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez ante el inglés Liam Smith en Dallas, Texas.



Asimismo, Diego De la Hoya estará viviendo por primera vez lo que es la clásica “guerra boxística” que protagonizan México y Puerto Rico, ya que enfrente tendrá al boricua Orlando Del Valle.



En lo que fue la ceremonia de pesaje, ambos pugilistas presumieron su seriedad en la preparación y ofrecieron en la báscula idéntico peso de 121.700 libras, por lo que la pelea pactada a diez asaltos en la división Pluma.



Al menos en el papel, el caribeño de 29 años de edad, luce como la prueba más complicada hasta ahora para De la Hoya, gracias a su récord de 22 triunfos y dos derrotas, ostentando 16 cloroformos a su favor y ninguno en contra.



En cambio, el mexicano, no conoce aún la derrota y mantiene su marca perfecta en 15 contiendas, sumando asimismo nueve victorias por la vía rápida, la última de ellas en su más reciente combate ante Rocco Santomauro.



En cuanto al historial de “Orlandito” Del Valle, presume triunfos importantes como ante el mexicano Juan José Beltrán a quien venció en par de ocasiones, así como su victoria ante el clasificado norteamericano Chistopher Martín.



Cabe señalar que en su lista de combates, también se encuentra un triunfo por nocaut ante el también cachanilla Roberto “Azabache” Castañeda y una derrota ante el ex campeón mundial Vic Darchinyan.