Unidos por una misma pasión

MEXICALI, Baja California(GH)

Son las 15:40 horas del domingo 4 de abril del 2010, un sismo de 7.2 grados se presenta en nuestra ciudad y deja como dividendos serios daños, incluida la hoy reluciente duela el Centro Recreativo Municipal.



El “CREA” es el lugar donde Luciano Tinoco Gracia y su equipo de trabajo realizan un ya tradicional torneo de baloncesto desde hace casi 15 años, aquel sismo atentó seriamente con romper la esencia del certamen.



“El terremoto del 2010 nos pegó muy duro, porque teníamos un auge de participación de hasta 54 equipos, cuando se vino lo del terremoto tuvimos cinco años de inactividad en la duela”, recuerda Luciano Tinoco.



Luego de la catástrofe, el equipo del Licenciado Tinoco estuvo siempre lejos de romperse, púes las personas que componen el mismo comparten un amor profundo por el baloncesto.



Desde entonces, cada que este personaje realiza un torneo, ya sea en el Club Bancali, el Centro Recreativo Juventud 2000 o el mismo CREA, es habitual ver siempre a los mismos elementos como árbitros o anotadores, “Somos como las locomotoras, estamos avanzando”, extiende Tinoco.



DE MANTELES LARGOS



Hoy precisamente, es el aniversario del Centro Recreativo Municipal y los inicios de lo que hoy se denomina “Torneo de Baloncesto del CRM-CREA” son desde hace casi 15 años.



Se jugaba los domingos, la convocatoria excedió a lo esperado y se tuvo que ampliar en más días de la semana.



Desde que la actividad en la duela volvió se juegan los días martes, jueves por la tarde-noche y sábados y domingos en horarios matutinos a vespertinos.



Uno de los árbitros más jóvenes y quien tiene menos de cuatro años en el equipo de trabajo, Miguel Casillas describe, “Se ha convertido en toda una tradición, el nivel de los equipos ha subido mucho”.



INNOVANDO EN MEXICALI



Los torneos que realiza el “Tinoco´s Team” tienen una peculiaridad, son los únicos en Mexicali que contabilizan en sus hojas de anotación los rubros de puntos, rebotes, asistencias, robos de balón, bloqueos y tiros de tres puntos.



“Quisimos implementar algo diferente y que hasta la fecha no he visto en ningún otro torneo aquí en Mexicali. En la mayoría sólo se premia al mejor canastero”, expresa el organizador de dichos certámenes.



“Para que alguien llegue a ser el mejor canastero, tiene que haber alguien que recupere el balón, alguien que ponga una asistencia, alguien defensivo, alguien con visión. Es más trabajo hacer ese conteo, pero se valora el de todos”, indica con seguridad.



Al final de cada edición de uno de los seis torneos que se hacen al año, se premia de manera individual a cada uno de los líderes de estadísticas.



También, el trabajo en equipo que se reconoce es el de los que conforman la Comisión Auxiliar de Árbitros y Anotadores, pues algunos tienen más de diez años apoyando en le realización del torneo.



El cuerpo arbitral está conformado por, Israel Álvarez, Carlos Castro, Francisco Galindo, Miguel Casillas, Fernando Rivera, Jesús Torres, Luciano Tinoco Gracia, los anotadores son Brandon Castro y Ángel Cervantes.



OFRECER CALIDAD, ES LA MISIÓN



La intención del comité organizador es brindar toda una experiencia para cada jugador y espectador que se de cita al torneo.



En la duela del CREA se ubican pantallas para informar el marcador de cada parcial, el reloj de la cuenta de los 24 segundos, bocinas para música de ambiente, pero en gran medida, todos esos recursos han sido proporcionados por los mismos equipos.



Pero para que se tenga todo en orden para cada cotejo, el equipo que organiza el torneo llega una hora antes para limpiar la duela, preparar el equipo de arbitraje, una charla previa y alistar todo para la disputa inicial del esférico.



“Es el mismo tiempo uno le dedica a estar en el juego”, dice Luciano Tinoco en referencia a que después de cada juego se va a casa con un montón de estadísticas que organizar.



En la misma noche o el día posterior a cada juego, comunica mediante las redes sociales el próximo rol de juego, la tabla de posiciones, los líderes estadísticos y los resultados de la jornada.



“Es mucho trabajo, pero cuando entregamos las premiaciones, eso nos hace sentir satisfechos, el ver el rostro de las personas que reciben su medalla o que reciben su trofeo, eso es lo que nos da satisfacción, pero no hay como verlos jugar”, confiesa.



Mientras haya personas que desean jugar baloncesto en los alrededores del Centro Recreativo Municipal, el equipo que se encarga del torneo seguirá fiel a su lema, “El todo por el básquetbol”.