El campeón en problemas

MEXICALI, Baja California(GH)

“Los goles que no hagas, te los terminarán haciendo”, sentencia una de las máximas del fútbol y así le sucedió la noche del miércoles al club Ferrocarril, actual campeón de la Liga Urbana de Primera Fuerza.



En el campo Eduardo “Boticas” Pérez arrancó el juego de ida de esta eliminatoria de cuartos de final en donde la “Máquina” cayó 2-1 ante Baja California, que busca que este año sea por fin el bueno para su franquicia.



Fue un partido de doble lectura, de dos colores, un primer tiempo dominado a plenitud por Ferrocarril y un segundo tiempo contundente y hasta cierto punto mejor jugado por la “Baja”.

Moviendo el balón de un lado a otro y apoderándose casi por completo de la media cancha, el “Ferro” piso con peligro el área en repetidas ocasiones pero el gol se negó a caer.



Jonathan “Tan” Gutiérrez dribló al portero dentro del área y de inmediato se tiró un “clavado”, el cuál el árbitro no compró y ahí se perdió la primer llegada clara, minutos más tarde Héctor Cisneros falló un mano a mano ante el arquero Elliot Soriano y casi para acabar la primera mitad Omar Jiménez recibió balón filtrado y sin marca disparó cruzado pero por un lado del arco.



Con el empate sin goles arrancó la segunda mitad, en donde Baja California mostró otra cara, adelantó líneas y metió en su propia área a los de anaranjado.



En un centro al corazón del área, Julio “Ráfaga” Ramírez remató de cabeza, Gabriel Morales atajó, pero atento en contraremate, el mismo Ramírez empujó el balón para adelantar a los azules al minuto 54.



El juego se volvió trabado, hasta que uno de los mejores jugadores del juego, Israel “Izzy” Ramírez se avivó en un tiro de esquina y dentro del área chica remató de cabeza para escribir el 2-0 al minuto 71.



El gol cayó como cubetazo de agua fría para los pupilos de Bernardo Álvarez, quienes no dejaron que la loza se hiciera pesada, pues a la siguiente jugada volvieron a hacer mínima la diferencia, con vistosa jugada individual de Jonathan Gutiérrez.



Los minutos siguieron su curso e inconscientemente, tanto el “Ferro” como la “Baja” vieron como un buen negocio este marcador para tener que definir así la eliminatoria el próximo domingo.