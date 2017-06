Los Ruiz ganan "guerra de cañones"

MEXICALI, Baja California(GH)

En lluvia de carreras, la Familia Ruiz se alzó con la victoria 11-10 ante Dookies en la Liga Municipal de Sóftbol en la categoría C en el campo Zurdo Flores de la Colonia Nueva.



Apenas en el segundo lanzamiento del juego Froilán Chávez depositó la pelota detrás de la barda para poner el 1-0 para Dookies.



Ahí no acabaron los cañonazos, pues se registraron tres carreras más en ese primer episodio en los spikes de Aurelio Padilla, Ricardo Estrada y Jair Ponce.



La Fam. Ruiz no se quedó atrás y acortó distancias en la parte baja del mismo inning con dos carreras a cargo de Kevin Báez y Alejandro Zaragoza.



Dookies tenía la ventaja pero en el segundo rollo llegó la catástrofe para ellos, los Ruiz lograron anotar un racimo de nueve carreras a base de bateo oportuno, aprovechando las bases otorgadas y los errores del rival.



Lejos decaer en el ánimo, los de “negro” acortaron la distancia con cuatro carreras en la tercera y dos más en la quinta pero no les alcanzó y se quedaron en la orilla.



José Gallardo resultó el pitcher ganador con labor de dos entradas y dos tercios, mientras que el derrotado fue Yair Ponce con una entrada y un tercio de labor.