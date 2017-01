Listo Mora para el reto

MEXICALI, Baja California(GH)

No será una pelea cualquiera, y es que para Óscar “Perro” Mora, más allá del fajín estatal de Peso Welter, lo que realmente estará en juego este 20 de enero será su credibilidad y su prestigio en el mundo del boxeo.



No ha sido sencilla su trayectoria en los últimos meses, algunas derrotas han mermado un poco su imagen ante el público de Mexicali, sin embargo, es el propio Mora quien confiesa lo que sucedió en antaño.



“Físicamente no andábamos bien, porque realmente no estábamos tan enfocados en nuestro trabajo, pero ahorita todo es diferente, llevamos más de dos meses trabajando, esta es una de las mejores preparaciones que he tenido”, comenta.



Su seriedad en los entrenamientos responden a una sola razón, la inmejorable oportunidad de coronarse a nivel estatal, pero para ello deberá vencer a Lioncio López en el Gimnasio de Mexicali y después seguir cosechando triunfos en esta misma división.



“Nos queremos quedar en Welter buen tiempo, nos sentimos fuertes en este peso, la meta primeramente es ganar este campeonato, hacer unas defensas y si se puede ya después volver a salir a pelear fuera”, confiesa.



El pasado ya no puede cambiarse, por lo cual no sirve de nada ponerse a pensar en los tropiezos pasados, al menos así lo entiende el pupilo de Enrique Yáñez, quién con esperanza asegura que al ganar este campeonato muchas puertas pudieran abrirse.



“Hay que darle vuelta a la página en el tema de las derrotas, viene un Óscar Mora nuevo, va a pelear contra un rival nuevo y esta oportunidad sabemos que puede abrirnos muchas puertas, mentalmente venimos muy diferente”, sentencia.



Sobre posibles rivales, Óscar Mora no entró en polémicas y dijo que sólo piensa en su oponente en turno, la elección de futuros contrincantes correrá a cargo de su apoderado, indica.