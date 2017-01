El título y el "Indio" en la mira del "Pavo"

MEXICALI, Baja California(GH)

“Es muy raro que yo boxee, yo solo sé ir para enfrente tirando golpes”, dijo Rodlfo “Pavo” Castro en alusión a su próximo combate de campeonato estatal que disputará en la velada del 20 de enero.



En el Gimnasio de Mexicali, el peleador cachanilla formará parte del cartel “Noche de Campeones” que albergará tres peleas de título estatal, una de ellas la del miembro de Paves Boxing contra Leopoldo Núñez en Peso Mediano.



Castro (6-3-1, 5 KOS) dijo que no habrá sorpresas y que subirá al ring haciendo lo que sabe hacer mejor, que es ir a buscar el triunfo en todo momento, sin dar tregua.



La más reciente derrota del “Pavo” fue ante Rolando “Indio” Paredes, quien recientemente también se coronó campeón estatal, pero en la división de los Súper Medianos, es por ello que una pelea de revancha no le desagradaría a Castro.



“Si la empresa lo bien, por mí encantado, yo creo que aquella derrota no debió haber sucedido, siento que fue una pelea de empate, si miran el video de la pelea completo se darán cuenta que fue una pelea muy pareja”, expresó.



“Yo venía de un retiro largo, siento que si peleamos otra vez, le puedo dar una pelea mejor de la que le di, él (Paredes) es un buen peleador, pero siento que yo también lo soy”, concluyó.