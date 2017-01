Confianza al máximo

MEXICALI, Baja California(GH)

El guayamense Ramón Ríos describió la serie semifinal de la pelota invernal ante Naranjeros como pareja, pero que Águilas tiene un golpe anímico favorable debido a las victorias conseguidas.



“Una serie reñida contra un gran equipo, a pesar de los resultados, ellos tienen gente que va a pelear, que tienen experiencia en playoffs, pero nosotros no nos quedamos atrás, las victorias nos dan confianza y motivación”, dijo.



En casa los emplumados protagonizaron una voltereta memorable en el primero de la serie y para el segundo, se impusieron con gran diferencia ante Naranjeros, para Ríos esos episodios no son producto de la casualidad.



“Eso se busca desde la primera entrada, sabíamos que en cualquier momento podríamos reaccionar de esa manera”, apuntó.



“Nunca bajamos la cabeza, jugamos entrada por entrada, y sabemos que esto no se termina hasta el out 27, esa es nuestra fuerza”, extendió.



A principio de temporada, era de los primeros en orden al bat, pero cuando llegó Roberto “Chapo” Vizcarra pasó como séptimo, pero Ríos le resta importancia al tema, él quiere ayudar al equipo.



“Mi mente está enfocada en ganar, salir adelante, podemos no dar ningún hit, pero con que demos el fly de sacrificio estaremos muy contentos”, concluyó.