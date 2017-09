"Pepón" Juárez se despide de Águilas de Mexicali esta temporada

MEXICALI, Baja California(GH)

“Me veo obligado a tomar la decisión de no poder participar esta temporada 2017-2018 de la Liga Mexicana del Pacífico”Esas fueron las palabras de Luis Juárez “El Pepón”, quien por medio de una pequeña carta, vía la red social Facebook, dio a conocer su situación por la cual no disputará la siguiente campaña con el club emplumado.El famoso “Pepón” agradeció al dueño del equipo, Dio Alberto Murillo por haberlo seleccionado en el Draft LMP en 2008 y por haber jugado con el equipo desde el 2010.Juárez acusa su ausencia a una serie de lesiones en su espalda, específicamente en la columna vertebral, la cual lo ha alejado del diamante en algunos partidos desde hace meses.“Esta decisión fue muy difícil y dolorosa para mi”, “Por el momento, las lesiones (espalda) no me permiten poder jugar el deporte que tanto disfruto ya que pondría en riesgo mi salud, mi bienestar y mi futuro”, escribió.