Refugio sonorense

MEXICALI, Baja California(GH)

Tres medallas de oro en forma consecutiva en Olimpiada Nacional y una de bronce en un Campeonato Continental fue el saldo que la boxeadora mexicalense Diana Carolina Tapia Castro le dejó al estado de Baja California.



Desgraciadamente el proceso no pudo continuar y es que diferencias con directivos del boxeo estatal, terminaron por congelar de cierta forma la trayectoria amateur de Diana Tapia, por lo que el retiro fue una opción que pasó por su cabeza de manera seria.



Sin embargo, el talento de la púgil cachanilla no pasó desapercibido en otras entidades y llegó así una oportunidad que para Tapia fue difícil de rechazar, una beca universitaria por parte del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).



Será una carrera de Deportes la que esté estudiando por vía Internet y la par continuará con sus estudios en el Comercio de Aduanas, en la escuela Escomex, señalando que para la próxima Universiada Nacional, Diana Tapia defenderá los colores del ITSON.



Ante este hecho, Diana comparte sus sentimientos encontrados, en donde dice sentirse alagada, pero a la vez nostálgica.



“Me sentí emocionada de que me tomarán en cuenta, la verdad tengo sentimientos encontrados por que yo quise participar en el Festival Olímpico por mi estado y la Asociación Estatal me lo negó sin ningún argumento”, confiesa molesta.



“Tiempo después quise participar en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza y el Presidente de la Asociación tampoco me dejó, hoy se me presenta otra oportunidad importante para mí, estoy agradecida esto”, extiende.



Todo esto ha hecho a Diana Tapia ver el boxeo de una manera distinta y no se anima a planificar algo a largo plazo, sabiendo lo volátil que puede ser el destino.



“La vida es tan espontánea, un día puede ser que ya no pueda seguir con mis estudios o tal vez terminando mi carrera me dediqué de lleno a mi profesión, me gustaría ser entrenadora un día o a lo mejor el destino me permite debutar como boxeadora profesional, no se puede saber”, comenta.



De esta forma fue como Baja California dejará de contar en el boxeo femenil con una representante que le venía otorgando satisfacciones, sin embargo Diana Tapia, fiel a su estilo no se detiene y sigue persiguiendo sus sueños, aunque ahora tenga que hacerlo por un camino diferente.