Nieblas es el mas valioso

Ricardo Nieblas nos platicó la sensaciones que tuvo en ese turno donde conectó el cuadrangular que a la postre le diera el campeonato a Vaqueros.



“Me estuvieron pitchando mucha recta, muy adentro, este domingo me propuse tener más calma y esperar mi pitcheo y por suerte se me dio para producir las carreras”.



La importancia de no dar ningún margen de comodidad al pitcher rival y mantenerlo en constante preocupación por los peloteros rivales, fue algo que recalcó Nieblas para llevarse el título.



“Es importante, los nueve jugadores son muy buenos, gracias a todos logramos esto, estos son los partidos donde sacas la pasión por el béisbol”.