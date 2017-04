El deporte salva vidas

MEXICALI, Baja California(GH)

Era un 13 de marzo, el reloj marcaba las 23:30 horas, María Dolores Andujo se disponía a dar por concluido un día tan normal como cualquier otro cuando recibió una llamada que cambiaría para siempre su manera de ver la vida.



Siendo alertada para lo peor, tomó el primer autobús que salió de Los Cabos, Baja California Sur a Mexicali, Baja California.



Esas horas de trayecto, fueron la “peor experiencia que puede vivir una madre”, mientras la angustia, incertidumbre e impotencia crecían en plena carretera, su hijo se encontraba en estado de coma en el Hospital México Americano.



Luis Fernando Álvarez Andujo, alías “El Cabo” cursa el sexto semestre en la preparatoria Universidad del Valle de México, en donde cuenta con beca deportiva gracias al baloncesto.



El joven sureño ha practicado deporte toda su vida, como todo niño inició con el fútbol, en la secundaria incursionó en el fútbol americano y en esa misma etapa fue cuando el baloncesto lo enamoró por completo.



Entre los lapsos que abandonó alguna disciplina, nunca dejó de ir al gimnasio, el deporte ha sido desde siempre su mayor pasión y a partir de hace casi un mes, es la razón por la que está vivo.



11 DE MARZO, FECHA TRÁGICA





El 11 marzo del 2017 será una fecha que Fernando Álvarez nunca olvidará a pesar de no recordar prácticamente nada de ese día.



Fue en una fiesta cuando el Álvarez Andujo sufrió un accidente en el que cayó y al golpear su cabeza con el pavimento, quedó de inmediato inconsciente, ante la ignorancia médica sus amigos optaron por llevarlo al hospital más de 12 horas después.



El parte médico fue contundente y trágico, Fernando Álvarez llegó con una inflamación cerebral que cortó la oxigenación y provocó temperatura interna.



En palabras médicas, un cerebro en promedio puede tener un rango máximo de 18 de inflamación, “El Cabo” llegó con inflamación de 38, las esperanzas de vivir, eran entonces nulas.



EL BALONCESTO, SALVA SU VIDA





Marìa Dolores Andujo arribò por fin a la capital bajacaliforniana, en su interior seguía reinando un pánico, “imposible de describir”, asegura.



A su llegada, fue su hermana quien de la emoción se vio imposibilitada de hablar con claridad, “sucedió un milagro”, fue lo único que pudo expresar coordinadamente.



En cuestión de horas, la inflamación cerebral de Fernando bajò a 15, convirtiéndose esto en un estado delicado de salud, delicado, pero rescatable.



¿La razón?, por informes del Doctor Enrique Dávalos, fue sencilla de explicar, gracias a la vida deportiva que ha llevado el joven basquetbolista, sus células son el doble de fuertes que las de un cuerpo normal, nunca dejaron de luchar y mandaron a bloquear el cerebro, para que no llegara un posible derrame.



VISIÓN DE VIDA Y MENSAJE



Como muchas personas, Fernando Álvarez se consideraba creyente por conveniencia, a pesar de venir de una familia católica, el joven de Los Cabos solía recurrir a la religión solo “cuando tenía un problema”.



“Estoy agradecido con la vida, quiero entrenar el doble de tiempo, quiero agradecerle a todos mis entrenadores y maestros lo que me han enseñado, hoy al despertar y dormir, al desayunar y cenar, agradezco a Dios por darme esta oportunidad”, confiesa, mientras su mirada apunta con firmeza al vacío, visualizando algo que sólo él sabe.



“El deporte salvó mi vida, yo no empecé teniendo un nivel malo en baloncesto, pero me gusta tanto que nunca lo dejé de entrenar, quiero decirle a los jóvenes que nunca abandonen lo que les gusta porque no les va bien en principio, más allá de trascender o no, una vida deportiva no se compara con nada”.