"La familia" es arrollada

MEXICALI, Baja California(GH)

Drunkers tomó revancha ante La Merce del primer partido de la serie que perdió por un punto y en el segundo encuentro logró ganar si dificultades por marcador de 84-53 en los playoffs de la Liga Primus.



El que se disputó en el gimnasio de la Benemérita Escuela Normal Urbana Federal Fronteriza fue un partido donde Drunkers se mostró imponente en la ofensiva, ante un equipo de “Los Mercenarios” que tuvieron pocas variantes al sólo presentar un jugador en la banca.



En los primeros diez minutos, Drunkers logró encontrar en Rigoberto Amador a su elemento más efectivo ante el marco, además de que hubo dos tiros de larga distancia que fueron validos para alcanzar a tener diferencia de un punto.



Ya en el segundo cuarto, La Merce resintió no tener variantes y se vio reflejado en el marcador, pero su rival siguió con el ritmo ante el aro rival, además de que la velocidad de sus elementos como Zackie Jhonson le permitieron liderar la pizarra electrónica, 39-27.



Ya para tres partes del encuentro, La Merce siguió intentando acortar la brecha en el marcador, pero Drunkers no bajó la intensidad, ya para el final del tercer periodo la diferencia fue de casi 20 puntos, 60-41.



Los últimos diez minutos del partido, no fueron diferentes a los dos anteriores cuartos, Drunkers con ánimos de ofensiva hasta el último minuto y “Los Mercenarios” padeciendo las ausencias y la falta de cambios.