UABC dice no a Universiada

MEXICALI, Baja California(GH)

La Universidad Autónoma de Baja California declinó ser la sede la Universiada Nacional 2017, bajo el argumento de la falta de recursos económicos complementarios a los que entrega el Consejo Nacional del Deporte Estudiantil para albergar el evento.



En un documento firmado por el rector de la Máxima Casa de Estudios del Estado bajacaliforniano, Juan Manuel Oceguera Hernández, dirigido al secretario general del Condde, el maestro, Manuel Alan Merodio Reza la decisión de la institución de no organizar la justa deportiva.



“Por este medio me permito comunicar al Consejo Nacional del Deporte de la Educación, y especialmente a su persona como secretario general de dicho organismo, la decisión tomada por nuestra institución para declinar ser sede de la Univerisiada Nacional 2017”.



“Lo anterior en base a los tiempos difíciles por los que atraviesa la economía nacional y que afectan a nuestra institución y no poder contar con los recursos complementarios a los proporcionados por el Condde”, se expresó en el documento que fue hecho público en el portal oficial del Condde.