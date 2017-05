New era debilita a Powerment

(GH)

New Era se llevó el primero de la serie de semifinales por marcador de 48-38 ante Powerment, en la categoría Segunda Fuerza de la Liga Universitaria de Baloncesto, que se celebra en las canchas de la UABC.



No se esperaba menos, la tensión fue evidente en ambas quintetas, New Era aceleró un poco más el ritmo y se impuso en los rebotes para llevarse el primer cuarto 15-10.



Para el segundo periodo, las cosas cambiaron, Powerment salió más concentrado y con un Víctor Vázquez encendido desde la línea de tres, remontaron y se llevaron la ventaja al descanso por 25-21.



Ya comenzado el tercer cuarto, el partido se volvió muy trabado e impreciso, Powerment aflojó la defensa, lo cual fue aprovechado por New Era para llevarse el cuarto 11-4 y volver a tomar la ventaja 32-29 al finalizar el capítulo.



Todo parecía indicar que los últimos diez minutos de juego iban a sacar “chispas” pero no fue así, la desesperación de Powerment fue aprovechada por New Era, quienes manejaron el balón de buena manera y con buenas ofensivas y valiosos rebotes, extendieron la ventaja y se llevaron el triunfo 48-38.