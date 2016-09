Vivas va por el "sueño americano"

MEXICALI, Baja California(GH)

Al término del combate en el que venció por decisión unánime a Édgar “Ciclón” Ortega, Enrique “Ejecutor” Vivas habló de sus planes a futuro en corto plazo, así como también expresó su sentir sobre lo

sucedido en el encordado del Gimnasio de Mexicali.



Antes de todo, el peleador mexiquense agradeció la hospitalidad que le ha brindado el público cachanilla a lo largo de ocho combates que ha realizado en esta tierra y aunque confirmó que emigrará a Estados Unidos, dijo sentirse comprometido con volver algún día.



“Contento con la victoria, ahora primeramente Dios en un mes nos mudamos a la ciudad de Los Ángeles, California, estaremos integrándonos al gimnasio de Daniel Ponce de León, la intención es empezar a hacer carrera en Estados Unidos”, expresó.



Sobre lo controversial que a algunos aficionados les pareció su triunfo del viernes, Enrique Vivas cortó por lo sano y no entró en polémicas, argumentando que sintió que hizo lo indicado para ganar.



“Fue una pelea difícil, me sentí un poco lento a mitad de la pelea, pero sobre el final pudimos recomponernos, siento que gané claramente a pesar de que me quitaron un punto, me sentí superior, aunque también reconozco que me faltó hacer muchas cosas”, comentó.



“Es un rival muy duro (Edgar Ortega), en varias ocasiones pensé que se iba a caer, pero nunca fue así, aguanta mucho, es muy fuerte, pero creo que hicimos mejor trabajo”, extendió.