Rayados presume contundencia

En un movido encuentro el conjunto de Rayados Mexicali fue quien lució más contundente al vencer 3-1 a su similar de Cruz Azul en acciones de la división Sub 17 de la Liga Elite.En el duelo de la Unidad Deportiva Carbajal, los “regiomontanos” fueron quienes presentaron mayor autoridad y para prueba de ello está e gol que anotaron al minuto ocho por conducto de Ramón Imperial.El club de los azules contra atacaron todas las zonas pero no presentaron peligro alguno, mientras que los Rayados hicieron su segundo gol nuevamente por Ramón Imperial en el minuto 24’.Gracias a un despeje largo, el jugador de los rayados llamado Dylan Bórquez escribió también su primer gol y el tercer gol para el equipo, dándoles la mayor ventaja del marcador.En el minuto 45 ya para ya para acabase el primer tiempo, el equipo de Cruz Azul anotó su primer gol al centro de la portería por el jugador Jesús Parra.Para el segundo tiempo el juego se centró en media cancha y el marcador no se movió más, pera que tal y como concluyó la primera mitad, acabara también el partido.