Porteros tienen refugio personal

MEXICALI, Baja California(GH)

Ser portero significa aceptar el riesgo de vestirte como villano o pasar desapercibido en contadas ocasiones, sin embargo también están los casos en donde este tipo de jugador termina convirtiéndose en héroe, ser portero no es fácil y por ello, se necesita entrenar de manera diferente al resto de los compañeros.



En Mexicali, existe una escuela especializada para porteros, misma que es impartida por el Licenciado en Actividad Física y Deporte, Gibrán Córtez Félix, quién además es portero de la Primera Fuerza del Fútbol Cachanilla.



El Centro de Formación Integral del Portero (Cefip) recibe tanto a niños como jóvenes e incluso porteros de categorías abiertas en las instalaciones del campo Eduardo 2Boticas” Pérez los días lunes, miércoles y viernes de 18:30 y 20:30 horas.



“La idea surgió al ver que en la ciudad no había atención especializada en nuestra posición (porteros), además de que no existen entrenadores que se preocupen por mejorar la calidad de los porteros”, comenta Gibran Córtez.



Dependiendo las cualidades físicas y futbolísticas con la que lleguen los alumnos, el entrenador les adapta un plan de trabajo, mismo que va desde la mejora del rendimiento atlético, hasta las aptitudes para el movimiento bajo los tres palos.



El entrenador Gibran Córtez, cuenta por el momento con la asistencia de Fabiola Sandoval, sin embargo no descarta la idea de crecer como institución en un futuro cercano, púes la respuesta de los porteros ha sido favorable, por lo cuál extiende un agradecimiento por ello.