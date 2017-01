El "Chilo" de la historia

MEXICALI, Baja California(GH)

Su número ha sido retirado de Águilas de Mexicali, estuvo presente en el último campeonato que ha ganado el equipo y es un histórico del béisbol mexicano.



Isidro “Chilo” Márquez volvió al “Nido” para disputar la serie de repesca ante Águilas, ahora como coach de bullpen de Mayos de Navojoa.



Los recuerdos gratos lo inundan, minutos después de terminar de coordinar el entrenamiento y viendo hacia la barda donde su histórico #33 reposará para siempre, habla de lo que fue estancia con el equipo cachanilla.



“Un lugar muy bonito, estuve 16 temporadas en el equipo, aquí se puede decir que me hice jugador, siempre di lo mejor que tenia para la afición”, dice.



Puede presumir de ser el pelotero que hasta en la actualidad más temporadas ha disputado con el equipo y ser el único que ha ganado el premio como líder en salvamentos en cinco ocasiones para el equipo.



Su legado como rescatista es tan grande, que el premio que cada temporada se lleva el líder en salvamentos lleva su nombre.



En 21 años en la pelota invernal disputó 553 juegos y con su peculiar forma de pitchear logró imponer la legendaria marca de 134 rescates.



Pero si se trata de Águilas de Mexicali sabe que no pudo dejar mejor legado que ayudar a estampar la tercera estrella en la historia del equipo en la temporada 1998-99 en una serie que se definió 4-1 ante Tomateros de Culiacán.



“El campeonato que ganamos, es lo más bonito que pude dejarle como recuerdo a la afición”, asegura.



EL PRESENTE DE ÁGUILAS



Águilas de Mexicali tiene un lugar especial en su corazón, hay diferencias entre sus años de gloria y la actualidad, pero la esencia prevalece.

“Ahora todo es más moderno, se tiene un mejor estadio, pero el béisbol se mantiene, siempre que vengo a jugar en contra o a presenciar un juego, se nota que es un equipo que nunca deja de pelear”, expresa.



En la actual temporada hubo un pelotero que logró hacerse del récord de más salvamentos en una temporada con Águilas, se trata de Jake Sánchez con 21, “Chilo” se da tiempo para opinar sobre el tema.



“Me da gusto que se le reconozca su trabajo, los récords se hicieron para romperse y espero que su trabajo lo lleve muy lejos”, pronuncia.



LA ACTUALIDAD DE LA LMP



Es voz autorizada para hablar del progreso de la Liga Mexicana del Pacífico, dice que hay una gran diferencia en lo físico, en comparación a los años en donde el jugó, pero que el béisbol seguirá siendo béisbol.



“Mucha competencia, mucha gente joven, ahora son más atletas, todo mundo va al gimnasio, físicamente es mejor que antes, el nivel de la liga va subiendo, pero el béisbol sigue siendo el mismo”, expresa.

No fue sencillo el andar por el circuito invernal para su equipo Mayos, en donde funge como coach de pitcher, pero no por un mal momento, fue debido a la competencia que existe en la liga.



“Una serie muy peleada, de juegos apretados”, es como describió la serie de repesca ante Águilas, en donde la tribu quedó fuera.



¿Qué se tiene que hacer para ganar el circuito invernal según Márquez?, “Toda la temporada fue muy reñida, aquí gana el que mejor haga las cosas pequeñas”, sentencia.