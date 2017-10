Una noche de ilusión y presunción

MEXICALI, Baja California(GH)

Año tras año, durante cada mes de octubre la escena parecía repetitiva en el “Nido” de los Águilas, miles de personas reunidas bajo un mismo sueño, persiguiendo la misma ilusión, sintiendo que ese año “sería el bueno” para sus queridos Águilas de Mexicali.



Sin embargo, ayer 10 de octubre del presente año, la sensación fue totalmente distinta, la mirada de orgullo, presunción y hasta cierto punto altanería fue un común denominador entre miles de aficionados, no era para menos, los Águilas abrían temporada como campeones y eso es digno de presumirse.



El reloj marcaba aproximadamente las 17:30 horas cuando las filas por los diferentes accesos empezaron a formarse.



Gorras y casacas blancas, rojas y azules se miraban por donde quiera y quienes no la portaban hacían una fila no menos larga a las afueras de la tienda oficial del club cachanilla.



La fiesta ya había empezado mucho antes de que la temporada iniciara oficialmente, el tráfico en el lobby del estadio no era mínimo y los caminantes acompañaban sus pasos con el ritmo de la música sinaloense que ya retumbaba.



Poco a poco las gradas fueron llenándose hasta que dio inicio la ceremonia oficial de inauguración.



Chris Roberson se robó de manera colosal las ovaciones del respetable durante la presentación de jugadores y Xorge Carrillo se llevó de manera decorosa el segundo lugar en esa disputa.



Minutos después se entonó el Himno Nacional en donde el puño en alto volvió a hacerse presente, confirmándose de nuevo como un símbolo de unión entre mexicanos.



Acto seguido, con un Estadio B´Air oscurecido, la fiesta de pirotecnia apareció, luces al por mayor brotaron del “Nido”, ocho “drones” voladores competían entre sí, simulando tal vez a los ocho equipos que componen esta Liga.



Finalmente Lucho el Aguilucho cerró el show bailando a su más puro estilo, pero en esta ocasión haciéndolo con el trofeo de campeón en brazos.



En otras palabras, la popular mascota de los Águilas expresó a la perfección el sentir de miles de cachanillas, algarabía, presunción, pero sobre todo ilusión, ilusión por ver nuevamente a los “Caballeros Águila” volar bien alto.