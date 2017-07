MEXICALI, Baja California(GH)

En rueda de prensa el Club Soles de Mexicali dio la bienvenida a un viejo conocido de casa, Iván Eduardo Déniz O’Donell, quien será el nuevo entrenador del equipo para la temporada 2017-2018 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.



Hace aproximadamente un año se dio a conocer que el estratega español dejaría el cargo de entrenador de Soles por irse a una nueva aventura en el país de Venezuela con el equipo de Guaros de Lara, lo cual dejó un tanto desconcertada a la afición mexicalense.



El timonel ibérico se dijo muy feliz de regresar a Mexicali, un equipo que cuenta con una nueva cabeza en la directiva y espera poder dar buenos resultados en esta nueva etapa al mando del equipo.



“Estoy muy contento de regresar a Soles de Mexicali, un equipo donde me han dejado trabajar, hacer las cosas a mi manera, en el que he sido muy feliz, donde me han tratado muy bien, hoy comienzo otra etapa con nueva directiva lo que me da muy ilusión”, dijo contento.



Asimismo, pidió a la afición cachanilla el apoyo a las nuevas incorporaciones que tendrá Soles de cara a la temporada que inicia el próximo mes de octubre.