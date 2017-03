Una prueba no para cualquiera

MEXICALI, Baja California(GH)

Es uno de los eventos más esperados por el atleta no sólo cachanilla, sino regional e incluso internacional, conforme los años han ido transcurriendo, el nivel ha ido incrementando y se espera que mañana no sea la excepción.



En punto de las 7:00 horas se dará el balazo de salida y con ello iniciará la trigésimo sexta edición del Medio Maratón de Mexicali, que espera para este año romper la marca de atletas inscritos.

El punto de salida y meta de la carrera de los 21 kilómetros será las oficinas del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali.



Se espera asimismo que la legión africana haga su aparición en esta edición, así como que el cachanilla Daniel “Pollo” Valdez se presente a refrendar el campeonato conseguido en el año pasado.



Empujando fuerte vendrán igualmente corredores de Tijuana y es que los premios en efectivo, se vuelven un enorme atractivo para los aspirantes, pues se trata de 20 mil pesos en efectivo al primer lugar absoluto de cada rama, 10 mil al segundo y 6 mil al tercero.



Mientras que los mejores mexicalenses en cruzar la meta (varonil y femenil) reciben un bono de cinco mil pesos en efecto. En tanto que los ganadores de cada categoría se harán acreedores a un premio de un mil 500 pesos en efectivo.



En el 2016, Valdez dio la nota al superar al incansable Raymundo “Rayo” Torres, atleta tijuanense, que cabe señalar ha figura en repetidas ocasiones en el podio general de este Medio Maratón.



La competencia que protagonizarán las damas se antoja no menos atractiva, pues la multicampeona nigeriana y vigente monarca de esta justa, Mary Akor volverá seguramente a protagonizar un duelo personal contra la olímpica mexicana Dulce María Rodríguez, ambas ya saben lo que es ganar este circuito.