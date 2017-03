Un diamante del diamante

(GH)

De apenas 15 años de edad, la bajacaliforniana Yeraldine Carrión es sin duda la más sólida promesa del softbol de México, donde no sólo tiene en mente el oro en Olimpiada Nacional 2017 sino hacer el equipo tricolor para el Campeonato Mundial 19 y Menores Femenil.



Quien es parte de Talentos Deportivos de Baja California, se encuentra en plena etapa de preparación hacia la Olimpiada Regional 2017, con sede en el Estado 29, del 16 al 19 de marzo próximo en Tijuana.



“Me siento fuerte”, aseguró, “me siento motivada para el Regional, más que nada para llegar a la otra etapa de la Olimpiada, a mi equipo lo veo muy fuerte, tenemos mucho bateo, mucho fildeo, son muy buenas jugadoras, yo se que vamos a sacar bien el torneo”, comentó.



Hace un año, la popular “Yeral” no sólo hizo realidad un sueño, de representar a Baja California en Olimpiada Nacional, sino también agenciarse el oro en Acapulco, Guerrero, siendo la figura del equipo peninsular que volvió a reinar en la categoría Juvenil Menor de México.



“Primero es ganar el Regional, pasar a Olimpiada Nacional y darle el bicampeonato a Baja California, es el objetivo, me que quedaron recuerdos muy bonitos (del año pasado) porque fue mi primera Olimpiada”, compartió.



Dueña de un raiser, cambio y una recta que han sido veneno puro para las bateadoras, a sus 13 años tuvo la dicha de representar a México en un Campeonato Mundial 19 y Menores Femenil en Oklahoma, Estados Unidos; ahora, en este 2017 está en ruta de otro Mundial 19 y Menores en Miami, Florida, el próximo mes de julio.



“Ahora el Mundial en Miami, también es mi próximo objetivo, más fuerte todavía, es volver a estar en la Selección Nacional para el Mundial”, manifestó quien ha sido Jugadora más Valiosa y Pitcher Campeona en estatales y nacionales.