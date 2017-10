Playball, Águilas enfrenta a Cañeros

MEXICALI, Baja California(GH)

La espera concluyó, hace unos minutos se realizó la ceremonia de inauguración de los Águilas de Mexicali, quienes defenderán el título de la Liga Mexicana del Pacífico en su edición 2017-2018.



El estadio B’Air lució su mejor forma con un lleno total y no era para menos, la afición se dio cita desde temprana hora para recibir a los actuales campeones de la liga invernal mexicana.



El evento inició con la presentación del roster de ambos equipos, para después pasar al nombramiento de la novena que iniciará el juego.



Posteriormente, se entonaron los honores a la bandera, siendo Gustavo Cota, integrante del grupo Tiranos del Norte, quien cantó el himno nacional mexicano.



También se realizó un minuto de silencio en honor a las víctimas del sismo en el centro del país el pasado 19 de septiembre.



Los fuegos pirotécnicos no faltaron, se observó una bella postal, la cual pudieron disfrutar los asistentes, a quienes se les vio atentos en todo momento.



Por último, el club presentó un video de algunos fanáticos con palabras de apoyo a los Águilas, seguido de la entonación de la canción “We are the champions”, haciendo alusión al campeonato obtenido la campaña anterior.