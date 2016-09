Bajacaliforniano a punto de concluir participación en panamericano

MEXICALI, Baja California(GH)

Hoy la Selección Mexicana de Voleibol Sub 23, donde participan cinco bajacalifornianos, cerrará su participación en la III Copa Panamericana que se celebra en la capital guanajuatense, cuando se enfrente a República Dominicana en un partido que envuelve la disputa por el quinto y sexto lugar, además del pase al Mundial Sub 23 de Egipto 2017.



El equipo Azteca, donde participan los tijuanenses, Christian Ventura, Bruno Cruz, Ariel Acosta, Eduardo Krauss, así como el cachanilla, Everardo Hernández, cayó en cuartos de final ante Chile en tres sets, (25-20, 25-19, 25-18), en un partido donde la escuadra chilena encontró a Dusan Bonacic como su mejor elemento, quien hizo 20 puntos a lo largo del encuentro.



Sobre la derrota en la ronda de los ocho mejores de la competencia, el mexicanlense, Everardo Hernández, que jugó como líbero, comentó: “Fue un partido muy complicado, en el sentido de que Chile es un equipo muy ordenando en la cancha, supieron ajustar su juego para su beneficio y aprovecharon nuestros errores”, dijo.



ACERCA DEL RIVAL



Mientras que el rival de México en el partido por el quinto y sexto puesto, República Dominicana, perdió ante Colombia por marcador de 3-1, (25-22, 25-22, 18- 25, 25-17) en un encuentro donde el cafetalero, Juan Moreno hizo 24 puntos para conseguir la victoria.



El encuentro será a las 14:00 horario de Baja California, y se disputará el segundo boleto para la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (Norceca), el otro boleto será de Cuba, al estar clasificado a la ronda de semifinales.



Sobre el rival del equipo mexicano, el líbero cachanilla, Everardo Hernández, declaró: “Es un equipo competitivo, que también viene a ganar, le sacó un set a Colombia, como nosotros también lo hicimos, así que no se puede menospreciar”, señaló.



El cachanilla ha estudiado al rival: “Su estilo de juego es muy parecido al de nosotros, así que esperamos un gran choque, tengo confianza en nuestro equipo y sé que saldremos a morirnos en la cancha”, mencionó.



En las semifinales que se disputaron al cierre de edición, se encontraron Cuba ante Chile en el primer duelo, y en el segundo, Argentina en contra de Colombia.