Fogueo de primer nivel

MEXICALI, Baja California(GH)

Uno de los propósitos del club profesional Chivas del Guadalajara es capacitar al 100 por ciento a su personal de entrenadores que se desarrollan en el interior de la República con las escuelitas oficiales del “Rebaño Sagrado”.



Bajo este objetivo, el pasado fin de semana viajaron a la capital jalisciense tres entrenadores acompañados del Director General del la Escuela Chivas Cachanilla y durante tres días se sometieron a la capacitación mediante congresos y conferencias.



Manuel Gutiérrez Banda, formador de la Categoría Biberón, Enrique Moyron entrenador de las Categorías Sub 13 e Infantil, Víctor Galindo, formador de porteros y Aaron López, Director General de Chivas Cachanilla, fueron quienes emprendieron el viaje.



José Luis Higuera, Director General del Grupo Omnilife-Chivas, fue quien inauguró el congreso y en su intervención resaltó los valores de lo que representa formar parte de Chivas, en donde no solo se busca formar buenos futbolistas, sino mejores personas para la sociedad y el país.



Asimismo ex jugadores como Alberto Coyote, Ignacio Vázquez, Camilo Romero, Felipe Robles Héctor “Pirata” Castro compartieron anécdotas su paso con la plantilla que logró el título en el Invierno de 1997.



Otro futbolista que también vio participación, fue el actual capitán, Carlos Salcido, quien habló de la importancia de tener buenos formadores, así como también platicó de lo que fue coronarse el torneo anterior.



Diego Martínez aportó también sus conocimientos en cuanto a cuestión de visorias, capacitaciones para preparadores físicos, fuerzas básicas y demás.



Asimismo, el tema de “Creatividad y diseño para redes sociales” se impartió más que nada para los franquiciatarios, esto con la finalidad de que puedan ofrecer un buen producto a la comunidad.