Premio a la constancia

MEXICALI, Baja California(GH)

La perseverancia es su mejor carta de presentación. No importa cuantas veces tropiece en el intento, algo es seguro, Linda Pelayo nunca se dará por vencida, hasta cumplir sus objetivos, tal vez por eso, la cachanilla pueda presumirse hoy en día como campeona centroamericana en Aguas Abiertas.



Linda Gabriela Pelayo, quien precisamente hoy está cumpliendo 16 años de edad, debutó recientemente con enorme éxito como deportista internacional al ganar medalla de oro y de plata en el Campeonato Centroamericano de Trinidad y Tobago dentro de la Categoría 15-16 años.



El destino se empeña en ocasiones en actuar de forma misteriosa, cuando todo parecía indicar que su carrera deportiva sería en las pistas de atletismo, algo en el interior de la joven de adopción cachanilla la hizo inclinarse mejor por la piscina y hoy el tiempo le ha dado la razón.



TROPEZAR PARA TRIUNFAR



La carrera deportiva de alumna del programa de talentos del Instituto del Deporte de Baja California, no ha sido miel sobre hojuelas, las tristezas y tropiezos se hicieron presentes en inicio de su trayectoria como atleta de alto rendimiento.



Llegó primeramente la Olimpiada Nacional del 2014 en Veracruz, en donde participó en ocho pruebas, aunque lastimosamente no ganó ninguna medalla, sin embargo su meta se había cumplido, asistir a la competencia más importante del país.



“Recuerdo que fue una amiga la que me dijo que había calificado a la Olimpiada Nacional, fue una gran emoción, porque en ese entonces, esa había sido mi principal meta”, recuerda.



Un año después, se ausentó de la justa Nacional por problemas económicos y para el 2016 regresó a la Olimpiada en León, Guanajuato, en donde se adjudicó un metal de plata.



Ese mismo año ganó también una medalla de bronce en el Campeonato Nacional de Aguas Abiertas en Mérida, Yucatán, prueba en la que debutó pese a que le habían advertido lo complicado que era.



Así ha sido la trayectoria deportiva de Linda Pelayo, de resurgimientos, de decirle que sí a los que le dicen que no, de auto crítica y sobre todo de perseverancia y superación personal.



UN RETO QUE POCOS ACEPTAN



Nadie mejor que el entrenador Paulo Salas, para conocer a plenitud los alcances de su discípula, fue él quien prácticamente la orilló a que cambiara de prueba y que hiciera de las Aguas Abiertas su hábitat natural.

“Paulo (Salas), fue quien nos dijo quienes estábamos para participar en Aguas Abiertas y quienes no, el notó que a mí se me daba la resistencia. Al principio pensé que nadar durante cinco kilómetros iba a ser algo excesivo, pero me propuse cumplir con el reto”, señala con orgullo.



Acostumbrada a nadar constantemente a velocidad dentro de una piscina, Linda Pelayo expresa cuales son las grandes diferencias que ella nota entre nadar así y nadar en un lago o mar.



“En Aguas Abiertas influye mucho más la resistencia y la mentalidad, aunque si tienes que nadar a velocidad, igual que en una alberca, aquí intervienen otros factores, si hay mucha diferencia la verdad”, señala.



PEQUEÑA GIGANTE



Linda Gabriela Pelayo vivió en el Campeonato Centroamericano un sentimiento parecido a cuando fue a su primera Olimpiada Nacional, una vez más estaba presente en una competencia que siempre soñó estar.



“Cuando estaba chiquita, ir a una Olimpiada Nacional para mí era lo máximo, después me fui dando cuenta que podía lograr algo internacional y ahora que fui a ese Centroamericano, dije woow aquí estoy ya”, revela, mientras su mirada se pierde y su pensamiento parece viajar a ese momento.



Estando ya en ese evento, Linda Pelayo comprobó la diferencia de complexión física entre deportistas mexicanos y de otros países, sin embargo, la atleta cachanilla nunca se sintió menos y demostró en el agua que el corazón del mexicano es igual de grande o más, que cualquier otro.



“Fue impresionante ver la diferencia entre nadadoras de diferentes países, yo misma en un principio me limité cuando miré a las competidoras, por ejemplo las cubanas o colombianas eran muy grandes y fuertes, pero al final les gané por muchos segundos y me volví a dar cuenta que esto no es de estaturas”, indica con una sonrisa.



Ahora el sueño de la nacida en Mazatlán, Sinaloa, se enfoca única y exclusivamente en estar presente en el próximo Campeonato Mundial de Aguas Abiertas, una vez alcanzado ese objetivo, ya habrá tiempo de seguir pensando en lo que viene.