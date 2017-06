Dudes sigue con vida

MEXICALI, Baja California(GH)

En un partido de pocos puntos Dudes se impuso 33-15 a su similar de Sixers dentro de los octavos de final de la Copa Champys de Baloncesto.



La cancha #2 de la UABC fue la sede de este encuentro donde Sixers no se pudo asentar en la cancha en todo el partido, lo cual fue aprovechado por Dudes para encaminar temprano la victoria.



El primer periodo fue de mucho nerviosismo, ambas quintetas se vieron ansiosas y fallaron canastas que parecían hechas pero Dudes salió mejor librado y se llevó ventaja de 10-2.



La segunda mitad resultó muy pausada, Sixers quiso reaccionar con tiros desde larga distancia pero éstos no cayeron en el aro y se vieron imposibilitados de acercarse en la pizarra.



En los últimos diez minutos el partido siguió en la misma tónica, las ganas estuvieron pero la “redonda” no quiso caer en las redes y trajo un cuarto de pocas unidades para concluir el cotejo 33-15 y poner a gritar a los seguidores de Dudes.



Isaac Fregoso fue el mejor elemento de los ganadores con 11 puntos personales, mientras que Cristian Guzmán hizo lo propio por los derrotados con 12 puntos.