Fautino se adapta a su papel

MEXICALI, Baja California(GH)

Sabe que puede dar más; por eso mismo, Fautino de los Santos no se conforma con el trabajo que ha realizado como preparador en su primera temporada con Águilas de Mexicali.



“Me siento a gusto mas no conforme con el trabajo que me dieron, trato de seguir adelante y hacer un buen trabajo siempre”, dijo.



Ya tuvo actividad en la pelota caliente en su país natal, República Dominicana, Venezuela, Japón y Estados Unidos, se encuentra adaptado en su primera temporada en el circuito invernal mexicano.



“Soy el tipo de persona que me adapto a todo, si es el fin del mundo ahí vamos”, aseguró.



Describió a la ronda de playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico como una competencia cerrada.



“Todo el mundo juega para ganar, hacemos nuestro trabajo, estamos luchando”, expresó.



Mañana arranca la serie semifinal en el Estadio B’Air, por lo que De los Santos consideró que puede ser un factor a favor.



“Nos sentimos más cómodos cuando tenemos la serie en casa, tenemos más chance”.