El "Salva" juvenil debuta en casa

MEXICALI, Baja California(GH)

Hoy a las 17:00 dará inicio la temporada de la categoría Juvenil “A” de la temporada Otoño 2016 de la Organización de Futbol Americano de Baja California en el campo de la Asociación Pro Fútbol Americano, con el duelo entre Instituto Salvatierra ante la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas de Tijuana.



Y es de esa forma como dará comienzo la temporada para Monaguillos, quienes en 2013 se hicieron con el campeonato pero desde ese entonces, no han podido ni siquiera pisar la instancia de semifinales.



El conjunto cachanilla buscará iniciar con una victoria, pero enfrente tendrá a Jaguares, plantel que es comandado por el coach Roberto González García, fue campeón en 2012, finalista en 2013 y 2014.



En lo que respecta al actual bicampeón, los Zorros de Centro de Enseñanza Técnica y Superior, campus Mexicali, se verán las caras con el equipo con el que se enfrentaron en la obtención de su último cetro, Águilas del Instituto México, al que derrotaron por marcador de 26-6.



En aquella ocasión la final se disputó en tierras cachanillas, para mañana a las 13:00, la “repetición” de la final tendrá como sede el emparrillado de la Universidad Autónoma de Baja California, campus Tijuana.



El otro partido de la jornada de la categoría para jugadores de 15 y 16 años, también se disputará hoy, será a las 19:00 entre Zorros Cetys Tijuana, ante la Secundaria Técnica #20 en la Unidad Deportiva Valle Dorado que se ubica en Ensenada.



ROL DE JUEGOS



JUVENIL “A”

PARTIDO FECHA CAMPO HORA

Aguilas vs Zorros MXL 10/09/16 UABC TJ 13:00

Monaguillos vs Jaguares 09/09/16 APAM 17:00

Aztecas v