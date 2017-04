Coach Chicatti presume solidez

MEXICALI, Baja California(GH)

Tener una banca de muy buen nivel y un equipo disciplinado son las claves del éxito de los Zorros del Cetys en la eliminatoria Conadems de preparatorias, al menos así lo hace saber el entrenador en jefe, Luis Chicatti.



Al término del partido en donde su equipo venció a su similar de Cbtis 21, el coach hoy monarca expresó su felicidad, aunque también reconoció haber contado con un poco de fortuna, por problemas en los que se metió el ahora subcampeón desde temprano.



“Tenemos un equipo muy completo, desde el año pasado venimos trabajando bien, tenemos buena banca que es lo principal, los demás equipos son muy buenos, pero creo que nuestro plus es la banca”, aseguró.



“El Cbtis dio pelea hasta el segundo cuarto, el problema para ellos es que se metieron en problemas de foules desdemuy temprano y por eso se vinieron abajo, pero aún así mis respetos para ellos”, extendió.



Para la etapa estatal que se vendrá en las próximas semanas, el entrenador Luis Chicatti tiene bien claro cual es la principal fortaleza de su equipo, misma que deberán mantener y además reveló en que es en lo que hay que trabajar más para la mejora continúa.



“La fortaleza es el trabajo en equipo, todos corren, todos defienden, no son nada envidiosos, todos trabajan en equipo, no importa quien la meta, pienso que debemos trabajar solamente en el exceso de confianza, de repente se sienten muy cómodos y creo que debemos ser más agresivos”, declaró.