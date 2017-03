Se quedan cortos

MEXICALI, Baja California(GH)

Soles de Mexicali tuvo a su merced a las Garzas de Plata para liquidar de una vez por todas la eliminatoria, pero en el último periodo, el equipo cachanilla se derrumbó y permitió que el conjunto de Hidalgo remontara y tomará vida en la serie.



Casi en todo el encuentro, la escuadra de Alejandro Martínez Plasencia tuvo anoche el control del juego en la duela del Polideportivo Carlos Martínez de Pachica, Hidalgo, pero al final de la gira eso importó poco y Soles no pudo cumplir con su cometido de regresar a tierras fronterizas con el boleto en mano.



El inicio no pudo resultar más prometedor, Santiago Aguirre clavó el balón en el aro, después Justin Keenan anotó primero de media distancia y después de tres puntos, para darle a Soles ventaja de 7-0 con poco más de un minuto jugado.



A partir de entonces, los visitantes empezaron a soltarse cada vez más y tal y como había sucedido en el más reciente enfrentamiento, todo lo que hacía ofensivamente le daba resultado.



Como resultado Soles puso en su cuenta la primer ventaja parcial, al son de 24-15. Para el segundo cuarto, Romel Beck y Tyrone White comenzaron a ganar la posición en la pintura y ayudaron a que los locales se quedaran con ese episodio.



No obstante, la diferencia siguió favoreciendo a los cachanillas al medio tiempo y para el tercer bloque, las sonrisas se dibujaron de pronto de oreja a oreja, Lucas Martínez volvió a ser el demonio que fue en toda la gira y anotó una y otra vez.



Los visitantes ganaron el periodo 26-23 y llegaron a la parte final con ventaja de ocho unidades, sin embargo, todo lo equilibrado que estuvieron mostrándose, se fue por la borda cuando Garzas de Plata consumó la feroz voltereta.



Soles llegó se encontró arriba en la pizarra 78-73 con poco más de cuatro minutos por jugarse, pero en un abrir y cerrar de ojos, los locales empataron el cotejo y minutos después con doble de Beck y triple de Samarco, tomaron una ventaja que ya no soltarían.



Ahora, Soles regresará a Mexicali para continuar con la serie este fin de semana, siendo sábado el juego #6 y en caso de ser necesario, el domingo el juego definitivo, de una serie que parecía se definiría en territorio hidalguense.