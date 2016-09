Edgar Ortega no se apantalla

MEXICALI, Baja California(GH)

Son apenas cinco combates los que tiene en el terreno profesional, sin embargo el sábado protagonizará por segunda ocasión un cartel boxístico en Mexicali y es que sobre el ensogado, Edgar “Ciclón” Ortega quiere seguir cumpliendo con las expectativas.Este 10 de septiembre, el prospecto de 19 años de edad se medirá en el Gimnasio de Mexicali al mexiquense Enrique “Ejecutor” Vivas, quien marcha invicto en siete contiendas y quien es asimismo para muchos la “prueba de fuego” de Ortega, no obstante el propio “Ciclón” piensa un poco diferente.“No me mortifica que la gente lo vea como favorito a él, es un peleador (Enrique Vivas) que a mí no se me hace la gran cosa, los dos tenemos dos manos y dos pies, sólo porque el es de México lo hacen más que uno, pero vamos a demostrar que no es así”, sentencia Ortega.A pesar de ser un rival que viene de la capital del país, Enrique Vivas ha hecho todas sus peleas en territorio cachanilla, por lo que Edgar Ortega comenta que lo ha visto pelear algunas veces y por ende lo ha estudiado.“Lo que he mirado, es que es un boxeador muy estático, si boxea, tira buenos ganchos, pero se queda muy parado, vamos a usar la inteligencia y lo vamos a boxear a él”, señala el miembro del BD Wave Boxing.Hablando sobre la pegada de su próximo rival, Edgar Ortega confía en su mandíbula, “la verdad hasta ahora no me ha tocado que me conecten pero en los entrenamientos me he dado cuenta que si traigo con que aguantar”.Asimismo, el popular “Ciclón” no se anda con rodeos y confirma que en su joven carrera, sin dudas esta es la pelea más significativa, por una sola razón.“Es una carrera joven la que tengo, pero sí, sin duda es la más importante por lo mismo que se ha venido hablando, que viene de México, que viene invicto y que piensan que puede venir conmigo a seguir inflando su récord”, indica.Isaías Ortega, es hermano y entrenador de Edgar “Ciclón” Ortega y su pensamiento al de su próximo combate no cambia mucho con respecto al de su hermano, aunque en sus palabras, expresa algo de dolor.“Es la pelea más importante porque además de ir contra el peleador, vamos contra la gente, mucho público de Mexicali ha dicho que Vivas va a ganar, en esta ciudad a veces parece que no quieren que el peleador local sobresalga”, se lamenta.“Eso a nosotros nos motiva más todavía, en toda preparación nunca hemos tomado en cuenta los comentarios de la gente, nosotros nos concentramos en nuestro trabajo”, añade.