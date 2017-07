Martínez disfruta tercera final

MEXICALI, Baja California(GH)

En las tres finales que Abogados ha tenido acceso en el máximo circuito del balompié urbano, Gibraham Martínez ha estado presente, sin embargo, pese a su experiencia, el defensor se dice emocionado como la primera vez.



El casaca #2 de la “Abogacía” reconoció el mérito de su rival (San Luis), pero asimismo compartió que desde que empezó esta liguilla, sus compañeros han tenido bien fijo el objetivo.



“Fueron dos partidos contra un rival durísimo, muy canchero que pelea todas las bolas, por eso mismo estoy contentísimo por el trabajo de cada uno de mis compañeros, desde que empezó la liguilla nos metimos a la cabeza que queríamos una final”, declaró.





“Siento una emoción bien grande, porque gracias a Dios me ha tocado estar en cada etapa de este equipo, ver cómo ha ido evolucionando, unos jugadores se van, otros se quedan, pero yo aquí sigo, personalmente me siento bien motivado”, extendió.



Gibraham Martínez no dejó pasar la oportunidad de mandarle un mensaje a un jugador en particular, José “Chon” Pérez, quien será su rival en la final de mañana. “Va estar bueno el partido (contra Baja California), de corazón le deseo (a Pérez) que pierda, esperemos primero que nada que pueda jugar y después ya veremos, no tengo duda que Abogados será campeón”, sentenció.