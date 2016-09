Listo guerrero para el gran salto

MEXICALI, Baja California(GH)

Para todo boxeador, uno de los momentos más importantes en su vida deportiva es el día que debutan, episodio que está a punto de experimentar el joven Gustavo Guerrero, quien subirá por vez primera al cuadrilátero profesional este 10 de septiembre.



Luego de haber combatido en 30 ocasiones dentro del terreno amateur, consiguiendo 28 victorias, el pupilo de Julio Yáñez se dijo ansioso, concentrado, pero sobre todo motivado por disputar su primer combate.



Gustavo Guerrero formará parte de la cartelera “Se Busca un Campeón III” que se montará en el Gimnasio de Mexicali este viernes y lo hará midiéndose a Armando “Furia” Flores, quién también estará haciendo su debut.



“Miraba que muchos debutaban y púes llegó el momento en el que yo también me sentí listo para debutar, hablé con mi entrenador, me apoyó al igual que mis padres y pues ahora ya solo quiero pelear”, confiesa Guerrero.



Para las personas que desconocen su estilo, el púgil debutante se autodenomina como un peleador inteligente al que le gusta ir trabajando a sus rivales, asegurando que el nocaut nunca ha sido algo que lo obsesione.



A pesar del importante camino que empezará a recorrer, Gustavo Guerrero no piensa mucho en el futuro y asegura, que primero que nada quiere debutar con triuunfo y darse a conocer ante la gente de la ciudad de Mexicali.